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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 10:49 BJT

台湾股市：盘中下跌，12月强劲出口数据限制跌幅

台湾周一公布的数据显示，台湾12月出口年增14.0%，创下近四年最高增速 。即便2016年的发货量连续第二年缩减，加上还存在未来全球保护主义升温的担忧，但该数据令市场越发憧憬，科技产品的国际需求将会使得台湾出口在第一季继续保持强势。

台积电 将在收市后公布12月份销售情况。这家全球最大的晶圆代工企业10月份曾将对2016年营收预估上调至增长11-12%的水平，此前预期为增长5-10%。

台积电股价上涨多达0.8%。(完)
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