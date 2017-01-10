台湾股市：盘中下跌，12月强劲出口数据限制跌幅

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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台湾周一公布的数据显示，台湾12月出口年增14.0%，创下近四年最高增速 。即便2016年的发货量连续第二年缩减，加上还存在未来全球保护主义升温的担忧，但该数据令市场越发憧憬，科技产品的国际需求将会使得台湾出口在第一季继续保持强势。
台积电 将在收市后公布12月份销售情况。这家全球最大的晶圆代工企业10月份曾将对2016年营收预估上调至增长11-12%的水平，此前预期为增长5-10%。
台积电股价上涨多达0.8%。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。