台湾股市：盘中下跌，12月强劲出口数据限制跌幅

台湾周一公布的数据显示，台湾12月出口年增14.0%，创下近四年最高增速 。即便2016年的发货量连续第二年缩减，加上还存在未来全球保护主义升温的担忧，但该数据令市场越发憧憬，科技产品的国际需求将会使得台湾出口在第一季继续保持强势。