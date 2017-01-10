日本股市：早盘扳回跌幅基本持平，关注美国政策前景

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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“卖盘在特朗普讲话之前受限，市场首先想要看到的是特朗普将拿出何种措施。仍有人希望特朗普通过暗示出台刺激措施来提供支持，”三井住友资产管理高级分析师Masahiro Ichikawa说道。
特朗普将在1月20日就职，他定于周三召开记者会，这将是他11月胜选后首次举行记者会。
武田药品工业 上涨1.43%，此前该公司称或将以52亿美元并购美国治癌药商Ariad Pharmaceuticals 以扩充其肿瘤药品。
电子元件制造商Rohm 上涨5.3%，之前该公司称已研发出安装在汽车液晶显示器(LCD)上的芯片，可使汽车识别内部故障，因而可能提高安全标准。
Michinoku Bank Ltd 挫跌达11.45%，因该公司称将通过公开上市发行3,040万股以筹集资金后，市场担心该公司股份被稀释。
日本东证股价指数(TOPIX) 小幅上涨0.07%，报1,554.44点，JPX日经400指数 涨0.03%，报13,932.14点。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。