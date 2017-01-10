日本股市：早盘扳回跌幅基本持平，关注美国政策前景

“卖盘在特朗普讲话之前受限，市场首先想要看到的是特朗普将拿出何种措施。仍有人希望特朗普通过暗示出台刺激措施来提供支持，”三井住友资产管理高级分析师Masahiro Ichikawa说道。

特朗普将在1月20日就职，他定于周三召开记者会，这将是他11月胜选后首次举行记者会。

武田药品工业 上涨1.43%，此前该公司称或将以52亿美元并购美国治癌药商Ariad Pharmaceuticals 以扩充其肿瘤药品。

电子元件制造商Rohm 上涨5.3%，之前该公司称已研发出安装在汽车液晶显示器(LCD)上的芯片，可使汽车识别内部故障，因而可能提高安全标准。

Michinoku Bank Ltd 挫跌达11.45%，因该公司称将通过公开上市发行3,040万股以筹集资金后，市场担心该公司股份被稀释。