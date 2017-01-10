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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 10:56 BJT

《汇市简讯》美元指数延续隔夜跌势

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* 美元指数在亚洲市场下滑0.25%，英国“硬退欧”担忧打击风险偏好

* 市场交投淡静，E-迷你标普500指数期货微跌0.1%，美国原油期货小涨0.2%，日股日经指数跌0.1%，除日本外亚洲股市微升0.05%

* 动能指标负面，且5日和10日移动均线走低，技术面情况不利

* 若收在20日移动均值102.68上方，将终结下行趋势

* 上周低点101.30和伦敦市场高点102.52分别为初步支撑位与阻力位

* 图表：reut.rs/2iy81dL (完)

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