《汇市简讯》美元指数延续隔夜跌势

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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* 美元指数在亚洲市场下滑0.25%，英国“硬退欧”担忧打击风险偏好
* 市场交投淡静，E-迷你标普500指数期货微跌0.1%，美国原油期货小涨0.2%，日股日经指数跌0.1%，除日本外亚洲股市微升0.05%
* 动能指标负面，且5日和10日移动均线走低，技术面情况不利
* 若收在20日移动均值102.68上方，将终结下行趋势
* 上周低点101.30和伦敦市场高点102.52分别为初步支撑位与阻力位
* 图表：reut.rs/2iy81dL (完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 高琦)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。