澳新汇市：澳新货币扩大涨幅，政治紧张气氛重创英镑

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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投资者担心英国政府在走向“硬退欧”，即跨国管制要优先于市场准入和自由贸易，英镑因此大跌，这提振了澳元和新西兰元。
澳元兑英镑 对此做出回应，跳涨1.9%至0.6043英镑，创下8月以来最大单日涨幅。澳元最新报0.6063英镑，为11月中以来高点。
澳洲国内零售销售数据低于预估，仅增长0.2%，但消费者支出第四季仍有望持坚。
“虽然11月数据略微疲弱，但仍可以预期第四季实质消费增长加速，”RBCCM策略师Michael Turner表示。
所有的迹象都表明经济在9月当季大幅萎缩后已经恢复增长，降低了澳洲央行进一步推出刺激举措的必要性。
利率期货<0#YIB:>市场显示，预计澳洲央行进一步降息的可能性几乎没有，反倒预期2017年有可能加息。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。