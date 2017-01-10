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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 11:09 BJT

澳新汇市：澳新货币扩大涨幅，政治紧张气氛重创英镑

投资者担心英国政府在走向“硬退欧”，即跨国管制要优先于市场准入和自由贸易，英镑因此大跌，这提振了澳元和新西兰元。

澳元兑英镑 对此做出回应，跳涨1.9%至0.6043英镑，创下8月以来最大单日涨幅。澳元最新报0.6063英镑，为11月中以来高点。

澳洲国内零售销售数据低于预估，仅增长0.2%，但消费者支出第四季仍有望持坚。

“虽然11月数据略微疲弱，但仍可以预期第四季实质消费增长加速，”RBCCM策略师Michael Turner表示。

所有的迹象都表明经济在9月当季大幅萎缩后已经恢复增长，降低了澳洲央行进一步推出刺激举措的必要性。

利率期货<0#YIB:>市场显示，预计澳洲央行进一步降息的可能性几乎没有，反倒预期2017年有可能加息。(完)

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