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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 10:12 BJT

《香港重要政经日程》--1月11日-1月19日

================== 今日重要政经消息=================

1月11日（周三）

煜荣集团 首日挂牌。

14:30 仲量联行英国楼市2017年展望发布会。

*16:15 中金投集团 获复星集团策略性入股及合作签约仪式发布会。

================== 近期重要政经消息=================

1月12日（周四）

九台农商银行

慕容控股 首日挂牌。

亿仕登控股

迅销公布首季度业绩。

11:00 星展银行（香港）2017首季中香港宏观经济展望发布会。

1月13日（周五）

10:00 华人置业 股东特别大会。

15:30 小南国 股东特别大会。

14:30 盈进集团 股东特别大会。

香港电讯 公布年度业绩。

1月16日（周一）

10:00 安捷利实业 股东特别大会。

11:00 德祥企业 股东特别大会。

华人置业 董事会拟议宣派特别中期股息。

电讯盈科 公布年度业绩。

盈大地产 公布年度业绩。

1月17日（周二）

09:00 合生元 在中国举行股东特别大会。

10:00 南华金融 股东特别大会。

10:30 百德国际 股东特别大会。

14:00 博大绿泽 在中国举行股东特别大会。

15:00 培力控股 股东特别大会。

1月18日（周三）

新世纪医疗 首日挂牌。

1月19日（周四）

公布10-12月失业率。

10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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