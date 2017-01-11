《香港重要政经日程》--1月11日-1月19日

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
================== 今日重要政经消息=================
1月11日（周三）
煜荣集团 首日挂牌。
14:30 仲量联行英国楼市2017年展望发布会。
*16:15 中金投集团 获复星集团策略性入股及合作签约仪式发布会。
================== 近期重要政经消息=================
1月12日（周四）
九台农商银行
慕容控股 首日挂牌。
亿仕登控股
迅销公布首季度业绩。
11:00 星展银行（香港）2017首季中香港宏观经济展望发布会。
1月13日（周五）
10:00 华人置业 股东特别大会。
15:30 小南国 股东特别大会。
14:30 盈进集团 股东特别大会。
香港电讯 公布年度业绩。
1月16日（周一）
10:00 安捷利实业 股东特别大会。
11:00 德祥企业 股东特别大会。
华人置业 董事会拟议宣派特别中期股息。
电讯盈科 公布年度业绩。
盈大地产 公布年度业绩。
1月17日（周二）
09:00 合生元 在中国举行股东特别大会。
10:00 南华金融 股东特别大会。
10:30 百德国际 股东特别大会。
14:00 博大绿泽 在中国举行股东特别大会。
15:00 培力控股 股东特别大会。
1月18日（周三）
新世纪医疗 首日挂牌。
1月19日（周四）
公布10-12月失业率。
10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。