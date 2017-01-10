《香港已公布新股发行上市日程表》--1月10日

路透香港1月10日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 12/30-1/5 九台农商银行 6.6 30-31.4 4.54-4.76 1/12 国泰君安国际 12/30-1/5 慕容控股 2.5 2.6-3.3 1.05-1.31 1/12 国金证券香港 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港 12/30-1/5 煜荣集团 1 1.15* 1.15* 1/11 八方金融 12/30-1/5 亿仕登控股 0.4 0.5 1.25 1/12 申万宏源 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人 (港元) (亿港元) 1/3 顺兴集团 1.21 1.2 升70% 创陞融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)