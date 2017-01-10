日韩经济指标预测--1月11日-1月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日当周 1月10日(二) 2300 韩国失业率 12月 -- 3.6% 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,193 1月11日(三) 0500 日本同时指标 11月 -- +1.4 领先指标 -- +1.0 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 -- +2.4% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 11月 盈余15,000 盈余17,199 1月12日(四) 0300 韩国L货供额 11月 -- +7.6% 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 52.5 1月13日(五) 0100 韩国央行基准利率 1月 -- 1.25% 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 -- +0.4% (较上年同期) -- -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -- +4.1% (较上年同期) -- -5.6% 1月16日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70 出口(较上年同期) +6.3% +6.4% 进口(较上年同期) +9.2% +7.3% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结