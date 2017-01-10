台湾汇市：台币收盘升破32元创近月新高，因美元转弱及外资净汇入

* 台币收涨逾1角且升破32元，创近一个月新高 * 外资持续买超台股，且净汇入数千万美元 * 台币一度升破31.900大关，进口商逢低买汇 * 明日台币波动区间估在31.850-32.100 路透台北1月10日 - 台币兑美元 周二收盘升破32元整数关卡，创近一个月新高；汇银人士称，受 日圆、韩元等亚币劲升激励，且外资净汇入数千万美元，午后台币升幅扩增，收升逾1角，终止连二贬。 他们指出，美元走弱，今天日圆兑美元强弹并攻克116关卡，韩元亦冲破1,200整数大关，劲升逾1%，带动 台币劲升，短线观察重点在美元走势，及外资汇入力道强弱。 〞下午韩元突然跳破1,200大关，大家都一路往下杀(抛美元)，就这样，(美元)崩了。〞一资深汇银人士 说；美元转弱，今天日、韩等亚币全面劲升，特别是午后韩元一路狂奔，引爆美金卖单出笼，促台币收盘攻上 近月新高。 他们表示，随美元转弱，外资忧台币续升午后一度恐慌性抛售美元，带动台币劲升逾2角，惟台币在升破3 1.900元大关后，外资开始惜售美元、抛汇力道减弱，加上进口商逢低买入美元，稍稍削弱台币升值力道。 一大型外资保管行交易员即称，今天外资虽有汇入，但力道不是很强，台币劲升主要还是受国际盘带动， 特别是日、韩两大货币，午后兑美元分别升破116及1,200大关，台币亦冲破32元整数关卡。 周二台币兑美元收盘逾近一个月新高，此前收盘新高为2016年12月15日的31.923元；台湾股市周二平盘震 荡后小幅收涨，加权股价指数 收涨0.08%。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超32.83亿台币，连五个交易日 买超共97.78亿台币 ；上交易日为买超9.84亿台币。 韩元兑美元 周二反弹，韩元/美元 在本地市场收报1,194.6，较周一收盘价1,208.3上涨1 .1%。 人民币及其他新兴亚洲货币周二小涨，因美元拉回；投资者静待本周稍后美国总统当选人特朗普的记者会 ，以寻求政策及美元可能走向的进一步线索。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日明显扩增 ，目前一个月美元/台币远汇 报31.928/31.936，上日收在32.010。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.850-32.100。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报 元 价 台北外汇经纪公 31.948 32.106 31.898-32.090 32.080 6.70 5.46 司 元太外汇经纪公 31.946 32.105 31.900-32.070 32.070 3.26 4.68 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.010 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.115/-0.090 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 林高丽)