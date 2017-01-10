《中国公开市场回购未到期一览表》--1月10日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/11 7 2.25% 100 2017/1/11 14 2.40% 300 2017/1/11 28 2.55% 400 2017/1/12 7 2.25% 100 2017/1/12 14 2.40% 300 2017/1/12 28 2.55% 600 2017/1/13 7 2.25% 100 2017/1/13 14 2.40% 900 2017/1/13 28 2.55% 400 2017/1/16 7 2.25% 100 2017/1/16 28 2.55% 550 2017/1/17 7 2.25% 100 2017/1/17 14 2.40% 200 2017/1/17 28 2.55% 300 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 28 2.55% 300 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24 28 2.55% 100 当月累计 5,600亿元 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) 2017/2/3 28 2.55% 700 2017/2/6 28 2.55% 1,000 2017/2/7 28 2.55% 1,100 当月累计 2,800亿元 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。 3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节 前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它 工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。 此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期 流动性调节工具(SLO)质押品范围。 4、2016年2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作 日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交 易公告》予以说明。(完) (整理 李宏薇; 审校 侯向明)