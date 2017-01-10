中国汇市：人民币早盘放量走升，通胀数据影响有限短期料延续双向波动

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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* 人民币兑美元早盘随中间价放量走升
* 日内客盘购汇需求略有迟缓
* 离岸人民币流动性缓解，但两地汇价仍倒挂
* 温和通胀数据对人民币汇率影响有限
* 贬值预期分化，短期汇价料延续双向波动
路透上海1月10日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价放量走升。交易员指出，汇市经历开年来剧烈波动后市场情绪趋于稳定，受美元指数调整影响，日内客盘购汇需求略有迟缓；而离岸汇价持续高于在岸，仍会阻止内购外结投机操作，短期贬值预期分化，汇价料延续双向波动。
他们并表示，国家统计局公布较温和通胀数据对汇市影响有限；而在经历空头大规模离场后，离岸人民币流动性趋于缓和，但空头重新布局也需要时间，短期内难以威胁在岸汇价。另外需关注美国当选总统特朗普周三记者会言论的影响。
“央妈（央行）在市场上教育了一下做空人民币的外资，现在carry（套利成本）都很高，继续做空光carry就承受不了。”一外资行交易员称。
中国12月CPI保持温和上升态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI远超预期并刷新逾五年高位，从去年初的-5.3%转为升5.5%。分析人士指出，商品价格涨势已是强弩之末，预计年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势料温和，并不构成太大通胀压力。
北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.922元，上日收报6.9344元，夜盘终报6.933元。今日人民币兑美元中间价 报6.9234元，上日为6.9262元。人民币兑美元即期成交额 为150.47亿美元，上日半日为84.23亿美元。
全球汇市方面，亚洲市场周二盘初英镑持稳，英国首相特雷莎梅周末的讲话曾使其滑落至两个半月低点；美元表现不佳，因投资者锁定获利。美国总统当选人特朗普定于周三召开11月赢得大选以来的首次记者会，需重点关注他的言论带来的影响。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.191元, 上日尾盘为7.2115元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8728元, 与在岸即期价差倒挂492点，上一交易日尾盘报6.8755元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9263，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3477、5.9915和8.4276。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李铮; 审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。