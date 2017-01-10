中国汇市：人民币早盘放量走升，通胀数据影响有限短期料延续双向波动

* 人民币兑美元早盘随中间价放量走升

* 日内客盘购汇需求略有迟缓

* 离岸人民币流动性缓解，但两地汇价仍倒挂

* 温和通胀数据对人民币汇率影响有限

* 贬值预期分化，短期汇价料延续双向波动

路透上海1月10日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价放量走升。交易员指出，汇市经历开年来剧烈波动后市场情绪趋于稳定，受美元指数调整影响，日内客盘购汇需求略有迟缓；而离岸汇价持续高于在岸，仍会阻止内购外结投机操作，短期贬值预期分化，汇价料延续双向波动。

他们并表示，国家统计局公布较温和通胀数据对汇市影响有限；而在经历空头大规模离场后，离岸人民币流动性趋于缓和，但空头重新布局也需要时间，短期内难以威胁在岸汇价。另外需关注美国当选总统特朗普周三记者会言论的影响。

“央妈（央行）在市场上教育了一下做空人民币的外资，现在carry（套利成本）都很高，继续做空光carry就承受不了。”一外资行交易员称。

中国12月CPI保持温和上升态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI远超预期并刷新逾五年高位，从去年初的-5.3%转为升5.5%。分析人士指出，商品价格涨势已是强弩之末，预计年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势料温和，并不构成太大通胀压力。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.922元，上日收报6.9344元，夜盘终报6.933元。今日人民币兑美元中间价 报6.9234元，上日为6.9262元。人民币兑美元即期成交额 为150.47亿美元，上日半日为84.23亿美元。

全球汇市方面，亚洲市场周二盘初英镑持稳，英国首相特雷莎梅周末的讲话曾使其滑落至两个半月低点；美元表现不佳，因投资者锁定获利。美国总统当选人特朗普定于周三召开11月赢得大选以来的首次记者会，需重点关注他的言论带来的影响。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.191元, 上日尾盘为7.2115元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8728元, 与在岸即期价差倒挂492点，上一交易日尾盘报6.8755元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9263，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3477、5.9915和8.4276。