香港金融：外汇基金短期回报压力增甚至亏损，派息率或续下调--金管局官员

路透香港1月10日 - 香港金融管理局副总裁余伟文周二预告，进入后量宽时代，投资前景多变难测，外汇基金短期回报，包括季度或年度的回报，将受到更大的压力甚至可能出现短期亏损，派息率或会进一步下调。

余伟文昨天发表的专栏“汇思”对外汇基金进行回顾 ，今天发表的新一篇专栏，对外汇基金作出前瞻。

他指出，最近两、三年，外汇基金因应外部投资环境变化实施一连串针对性的防御策略，以提高外汇基金面对不同市场环境的韧力，一是减少长期债券、增持短债及现金，应对因预期美国利率上升而拖低债券估值的冲击；二是大幅减持非美元、非港元计价资产，将其他币种计价的资产比重由2014年底17.5%降至2015年底12.6%，抵销强美元造成非美元资产出现汇兑损失的影响。

近年来外汇基金一个重大的策略是加快多元化投资的步伐，2009年开始透过“长期增长组合”投资另类资产，例如私募股权、海外物业等。通过市场和资产类别多元化投资，分散传统市场和资产类别的风险，争取较稳定、较高的长线回报。“长期增长组合”规模日益扩大，2015年年底该组合的已投资总额市值达1,421亿港元，占外汇基金可投资资产（即扣除支持联汇制度、高流动性的支持组合）约9%，若计入已承担而未投资金额1,224亿港元，可预见该组合将占有相当份量的比重。

余伟文表示，虽然“长期增长组合”自设立以来投资回报理想，但随着愈来愈多投资者在另类资产寻宝，优质的投资机会日见僧多粥少，对回报率也构成压力。因此金管局正积极探索新的投资领域，例如医疗保健、基础建设、私募股权和信贷投资等。

他指出，寻求较高回报的前提是绝不能以香港的货币和金融稳定作代价，因此必须力求审慎，严格管理和控制风险。金管局借监了一些大型资产管理机构的做法，引入“风险因素分析”，通过数据和模型，深入分析各种资产受制于哪些风险因素，评估资产在不同宏观环境下的回报和风险，并结合对未来宏观经济的展望，在可承受的风险范围内适当地配置资产，提升整体投资组合的回报和在不同市场环境下的稳健性。

余伟文表示，外汇基金投资回报的派息是政府和一些法定机构的部分收入来源，每年派息率是按照“投资组合”过去六年平均回报率计算，并有不低于零回报的“保本”安排。受惠于2010年以前“投资组合”普遍较高的回报，过去数年间政府和这些法定机构收取的利息，每年达5-6%。

然而，随着近年较低的投资回报开始被纳入计算，2016年的派息率已下调至3.3%。

“进入后量宽时代，投资前景多变难测，外汇基金短期回报，包括季度或年度的回报，会受到更大的压力甚至可能出现短期亏损，派息率或会进一步下调。毕竟外汇基金成立的主要目的是维持港元和香港金融体系稳定，因此有必要专注中、长期的整体表现。”他说。

外汇基金去年第四季投资表现尚待公布，第三季按年由亏转盈，按季大增1.25倍至425亿港元；首三季投资收入868亿港元，2015年度同期为亏损368亿港元。

截至去年11月底，外汇基金总资产达35,899亿港元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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