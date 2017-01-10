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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 13:06 BJT

《全球汇市》英镑试图企稳，美元进一步远离高位

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0607  1.0572  +0.33  +0.89  1.0513
    美元/日圆            115.49  116.01  -0.45  -1.18  116.87
    欧元/日圆         122.48  122.66  -0.15  -0.54  123.14
    美元/瑞郎            1.0123  1.0147  -0.24  -0.54  1.0178
    英镑/美元            1.2145  1.2160  -0.12  -1.55  1.2336
    美元/加元            1.3216  1.3214  +0.02  -1.59  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8751  6.8778  -0.04  -1.40  6.9726
    澳元/美元            0.7371  0.7352  +0.26  +2.16  0.7215
    新西兰元/美元        0.7028  0.7014  +0.20  +1.25  0.6941
    澳元/日圆         85.140  85.290  -0.18  +0.97  84.320
    新西兰元/日圆     81.160  81.370  -0.26  -0.01  81.170
    英镑/日圆         140.27  141.08  -0.57  -2.60  144.02
    澳元/新西兰元     1.0485  1.0476  +0.09  +0.98  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王颖/徐文焰/王丽鑫/王琛；审校 张明钧/艾茂林/戴素萍/龚芳/杜明霞)
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