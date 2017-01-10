《全球汇市》英镑试图企稳，美元进一步远离高位

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0607 1.0572 +0.33 +0.89 1.0513 美元/日圆 115.49 116.01 -0.45 -1.18 116.87 欧元/日圆 122.48 122.66 -0.15 -0.54 123.14 美元/瑞郎 1.0123 1.0147 -0.24 -0.54 1.0178 英镑/美元 1.2145 1.2160 -0.12 -1.55 1.2336 美元/加元 1.3216 1.3214 +0.02 -1.59 1.3430 美元/离岸人民币 6.8751 6.8778 -0.04 -1.40 6.9726 澳元/美元 0.7371 0.7352 +0.26 +2.16 0.7215 新西兰元/美元 0.7028 0.7014 +0.20 +1.25 0.6941 澳元/日圆 85.140 85.290 -0.18 +0.97 84.320 新西兰元/日圆 81.160 81.370 -0.26 -0.01 81.170 英镑/日圆 140.27 141.08 -0.57 -2.60 144.02 澳元/新西兰元 1.0485 1.0476 +0.09 +0.98 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/徐文焰/王丽鑫/王琛；审校 张明钧/艾茂林/戴素萍/龚芳/杜明霞)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。