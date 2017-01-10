路透基点：招银金融租赁为3-5亿美元贷款案举行路演--TRLPC

路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，招银金融 租赁3-5亿美元的三年期离岸贷款将在新加坡进行路演，并与银行业者会 面。 中国工商银行负责安排此次路演，不过招银金融租赁尚未将此项交易 委托任何银行。 新贷款的综合收益料较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码不到150个 基点。招银金融租赁的香港子公司--招银国际租赁管理有限公司(CMB Int ernational Leasing Management)为借款人。 该公司上次进入贷款市场是在去年8月，获得了5亿美元三年期贷款， 最高综合收益为140.91个基点，利率为三个月伦敦银行间拆放款利率(Lib or)加码135个基点。中国银行、中国信托银行、星展银行、富邦华一银行 和汇丰银行为牵头行兼簿记行。 (编译 张涛；审校 王颖)