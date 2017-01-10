台湾股市：平盘震荡后小幅收涨，量缩观望美国总统当选人特朗普记者会

路透台北1月10日 - 台湾股市周二平盘震荡后小幅收涨。分析师表示，短线台股涨多影响追价意愿薄弱， 量缩观望本周稍后美国总统当选人特朗普的记者会，以及科技大厂台积电 及大立光 皆将于 周四举行投资人说明会展望第一季表现，短线大盘料暂在既有区间狭幅整理。 台湾加权股价指数 收涨0.08%，至9,349.64点；今日成交初值 为597.05亿台币，上交易 日修正后为647.09亿。 日盛投顾协理钟国忠表示，明起距离台股农历春节前最后交易日(24日)只剩10个交易日，多数交易商忧心 长假效应及国际变数不愿在此建立大部位，毕竟在美国新总统川普(特朗普)下周五(20日)就任后，台股只剩两 个交易日就封关，农历年前红包行情较难以乐观期待。 〞这边有点意兴阑珊，担心长假效应影响买盘力道。〞他说。 另位兆丰投顾不愿具名分析师称，台积电盘后公布的12月营收略低于他们预期，不过合计台积电第四季营 收仍达2,622亿台币，仍高于原先台积电展望的2,550-2,580亿的区间，后续关注台积电周四召开投资人说明会 展望下季表现，料大盘在农历年前上档空间有限。 全球晶圆代工龙头--台湾台积电 周二公布，2016年12月合并营收781.1亿台币，年增33.9%、月减1 6%；去年1-12月累计营收947.94亿台币，年增12.4%。 此外，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，随着美国逐步升息趋势，资金行情可能会短暂停歇，台股后 市有望由基本面接棒。目前市场预估今年企业获利仍有两位数的成长机会，以此来推估全年市场走势，除了短 期可能因涨多回档整理外，中长期展望仍可抱持正面看待。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,300-9,400点。 亚洲股市周二涨跌互见，本地时间13:56，MSCI亚太明晟指数 涨0.47%。(完)