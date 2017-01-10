美国与加拿大经济指标预测--1月11日-1月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日当周 1月11日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 358.5 抵押贷款再融资指数 -- 1,132.0 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 58.39 1月11-12日 2100 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 52.09 1月12日(四) 1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.3% +0.4% 1330 美国进口物价(较前月) 12月 +0.7% -0.3% 出口物价(较前月) +0.1% -0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月7日当周 25.5 23.5 四周均值(万人) -- 25.675 续请失业金人数(万人) 12月31日当周 211.8 211.2 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字250 赤字1,370 1月13日(五) 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 +1.6% +1.3% (较前月) +0.3% +0.4% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.5% +1.6% (较前月) +0.1% +0.4% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.8% (较前月) -- +0.2% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.7% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.5% -0.2% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 98.5 98.2 现况指数 111.5 111.9 预期指数 90.2 89.5 1月16日当周 1月16日(一) 暂无重要经济指标公布 1月17日(二) 1330 美国纽约联储制造业指数 1月 10.0 9.0 1月18日(三) 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +1.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.3% 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.4% -0.4% 产能利用率 75.3% 75.0% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.1% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 70 70 1500 加拿大央行利率决定 -- -- 0.50% 2100 美国整体资本流动(亿美元) 11月 -- 净流入188 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出635 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)