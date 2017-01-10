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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 07:38 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月11日-1月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    1月9日当周
    
    1月11日(三)
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         358.5
                抵押贷款再融资指数                                --       1,132.0
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         1月        --         58.39
    
    1月11-12日
    2100 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数       1月        --         52.09
    
    1月12日(四)
    1330 加拿大新屋价格指数                           11月      +0.3%        +0.4%
    1330 美国进口物价(较前月)                         12月      +0.7%        -0.3%
             出口物价(较前月)                                   +0.1%        -0.1%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)             1月7日当周     25.5         23.5
                 四周均值(万人)                                   --        25.675
                 续请失业金人数(万人)           12月31日当周    211.8        211.2
    1900 美国联邦预算(亿美元)                         12月    赤字250    赤字1,370
    
    1月13日(五)
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)  12月      +1.6%        +1.3%
                                        (较前月)                +0.3%        +0.4%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)             +1.5%        +1.6%
                                       (较前月)                 +0.1%        +0.4%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)         --         +1.8%
                                             (较前月)             --         +0.2%
    1330 美国零售销售(较前月)                         12月      +0.7%        +0.1%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.5%        +0.2%
    1500 美国企业库存(较前月)                         11月      +0.5%        -0.2%
    1500 美国密西根大学消费者信心指数              1月初值       98.5         98.2
                             现况指数                           111.5        111.9
                             预期指数                            90.2         89.5
    
    1月16日当周
    
    1月16日(一)
    暂无重要经济指标公布
    
    1月17日(二)
    1330 美国纽约联储制造业指数                        1月       10.0          9.0
    
    1月18日(三)
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  12月      +0.3%        +0.2% 
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                        --         +1.7% 
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%        +0.2% 
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                    --         +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                             --         -0.3%
    1415 美国工业生产(较前月)                         12月      +0.4%        -0.4%
             产能利用率                                         75.3%        75.0%
             制造业产出(较前月)                                 +0.2%        -0.1%
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          1月         70           70
    1500 加拿大央行利率决定                             --        --         0.50%
    2100 美国整体资本流动(亿美元)                     11月        --     净流入188
         外资购买美国公债(亿美元)                                 --     净卖出635 (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)
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