中国经济：将筛选一批符合条件PPP项目发行资产证券化产品--发改委

路透北京1月10日 - 中国国家发展和改革委员会周二表示，将与证监会共同开展PPP（政府和社会资本合作）项目资产证券化培训，并筛选一批符合条件的PPP项目，尽快发行PPP项目资产证券化产品。

发改委网站新闻稿称，发改委投资司、证监会债券部、证券投资基金业协会周一与有关企业召开PPP项目资产证券化座谈会，讨论推动传统基础设施领域PPP项目进行证券化融资。

“这是国家发展改革委、中国证监会联合发文后首次召开座谈会，标志着PPP项目资产证券化工作正式启动。”发改委表示。

参会企业均表示将积极参与PPP项目资产证券化，同时对PPP项目证券化融资的运营年限标准、项目组合资产证券化融资、降低企业资产负债率和融资成本、证券化资金用途、期限匹配等问题进行了讨论，并提出了推动首批PPP项目资产证券化产品的建议。

上述参会企业包括中国建筑 、中国中铁 、中国交建 等中央企业，E20环境平台，首都公路发展集团、首创股份 、北京控股 等地方国有企业，中法水务等外资企业，以及华夏幸福 、东方园林 、碧水源 等民营企业。

发改委和证监会此前联合发布通知，推动PPP项目资产证券化融资，以盘活PPP项目存量资产；明确已建成并正常运营两年以上、具持续经营能力的传统基础设施领域PPP项目可进行证券化融资，并将优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目。 （完）

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