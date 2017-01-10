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市场报道 | 2017年 1月 10日 星期二 13:52 BJT

日本债市：日债价格下滑且收益率曲线变陡，明日标售30年期公债

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.235%     -2.0   -0.215%
    五年期公债        -0.125%     +0.0   -0.125%
    10年期公债        0.055%     +0.5    0.050%
    20年期公债        0.600%     +1.0    0.590%
    30年期公债        0.750%     +1.5    0.735%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.18    +0.02    150.16
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王颖/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)
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