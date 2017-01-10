日本债市：日债价格下滑且收益率曲线变陡，明日标售30年期公债

标题新闻：料联储今年稍后开始缩表，最初设定的公债再投资上限为80亿美元，MBS为40亿-摩根大通
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.235% -2.0 -0.215% 五年期公债 -0.125% +0.0 -0.125% 10年期公债 0.055% +0.5 0.050% 20年期公债 0.600% +1.0 0.590% 30年期公债 0.750% +1.5 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.18 +0.02 150.16 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)
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英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。