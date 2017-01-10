更新版 1-台湾货币市场：短率主区间下移，大型银行降买票与一周拆款利率

* 大型银行调降买票与一周拆款利率 * 资金需求依然不振，RP短钱居多 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北1月10日 - 台湾银行间短率周二主要区间下移。资金调度人员指出，市场资金宽松依旧，为求顺 利去化，大型银行带头调降买票与一周拆款利率，但需求依然不振。 交易员表示，由于农历年关料将平稳度过的预期颇强，且央行戮力营造宽松环境，这使得有拆入需求的票 券商与其他金融机构好整以暇，利率尽量挑低的做。 〞大型银行无论年前、跨年，买票利率一律大幅调降，拆款也下调。〞一位大型票券商交易员说。 受大型银行带头降利率影响，其他银行也只得比照调整。票券商表示，一周拆款承做利率大致做在0.35-0 .36%，还有听说0.34%的。 〞从来没碰过拆款这么低的。〞前述大型票券商交易员称。 虽然利率调降，但需求依旧不振。一大型银行资调人员指出，午后等待央行冲销过剩资金的队伍没有短少 过，央行近日收得还算积极。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行 统计，1月9日的通货发行数达到2兆(万亿)327亿余台币，较上日约增加224.5亿。 本地时间17:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.948 32.106 台湾加权股价指数<.TWII 9,349.64 9,342.42 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.025% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.173-0.400% 0.176-0.400% --两周拆款利率区间 0.180-0.380% 0.330-0.390% **短票利率续降** 短票方面，票券商指出，需求端热度不减，由于预期农历年后短票利率料将下滑，因此先销售落点在年前 利率低的票，至于落点在年后者则惜售。 一位大型票券商主管表示，由于大型银行今日将买票利率大幅调降，因此票主要以供应该银行为主。且因 大型银行开出的利率形成天花板效应，其他银行买票利率只得跟着降低。 〞发票量不至于不够，只是要不要惜售。〞票券商交易主管说。 今日30天自保短票利率承作利率走低至0.35-0.36%，上日在0.36-0.38%，大型银行买票利率则自0.48%(落 点在年前)或0.50%(落点在年后)降至一律0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.436%，区间在0.42-0.48%，成交金额45.63亿 台币；前日加权平均利率为0.429%，区间在0.42-0.48%，成交金额38.74亿台币。 台湾央行周二发行2,487.5亿台币定存单，与今日到期定存单金额2,487.5亿相同。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)5,784.5亿台币；除周一之外的落点分别是:周二2,487.5亿、周三3, 615亿、周四3,079亿、周五1,470亿。 拆款中心资料 显示，周二银行超额准备为533亿台币，累计超额准备则达2,956亿台币、加计前期1 %的超额准备为4,610亿台币。 **RP短钱居多** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，市场资金宽裕，原预期周五〞尾牙〞有发放年终奖金需求， 可能令资金稍转趋紧，但至今都还没感觉。 不过交易员指出。投信与银行对跨过农历春节仍兴趣缺缺，可能要等到下周更加确定后，跨年资金的供给 才会转多。 〞短钱居多，还是有跨过农历的，但也无券可做。〞一位大型票券商交易员表示。 本周的紧缩因素还有：周三(11日)有两年公债交割250亿台币、和润交割公司债28亿台币，周四有森宝公 司债交割4亿台币，周五有日月光 80亿台币公司债交割，还有一期国库券交割，预期300亿台币；至 于宽松因素周三有台积电 公司债还本100亿台币，13日东阳实业公司债还本5亿台币。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率大致同上日，约在0.31-0.33%，公司债附买回利率在0.40-0.4 3%；跨农历年后的公债成交同上日在0.35-0.37%，公司债则落在0.44-0.46%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在0.27-0.30%；而跨农历年后公债 参考利率在0.30-0.36%；公司债利率主要成交在0.32-0.42%。(完) (审校 杨淑祯)