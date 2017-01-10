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股票 | 2017年 1月 10日 星期二 14:22 BJT

日本股市：因日圆走强而下跌，等待特朗普记者会

路透东京1月10日 - 日本股市日经指数周二下跌，日圆走强令出口商类股承压，只是市场预期美国总统当选人特朗普在将要召开的记者会上提供有关刺激的暗示，令跌幅受限。

特朗普将在周三召开自胜选以来的首次记者会，他将于1月20日就任。

日经指数 跌0.8%至19,301.44点，东证股价指数 跌0.7%至1,542.31点，JPX日经400指数 跌0.8%至13,816.61点。(完)
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