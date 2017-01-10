日本股市：因日圆走强而下跌，等待特朗普记者会

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透东京1月10日 - 日本股市日经指数周二下跌，日圆走强令出口商类股承压，只是市场预期美国总统当选人特朗普在将要召开的记者会上提供有关刺激的暗示，令跌幅受限。
特朗普将在周三召开自胜选以来的首次记者会，他将于1月20日就任。
日经指数 跌0.8%至19,301.44点，东证股价指数 跌0.7%至1,542.31点，JPX日经400指数 跌0.8%至13,816.61点。(完)
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。