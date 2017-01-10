台湾经济：审慎乐观看待今年出口，美国新总统贸易政策是变数--贸易局长

路透台北1月10日 - 台湾经济部国际贸易局官员周二表示，对台湾今年出口〞审慎乐观〞；而1月20日美国新任总统川普(特朗普)上任后将采行的贸易政策，则是一项变数，须密切观察。

国贸局长杨珍妮表示，川普主张公平贸易，以及希望促进制造业回流并创造就业机会，他的贸易政策最晚1月底、2月初即会正式对外公布。虽然主计总处预估2017年台湾出口可望年增4.95%，可能摆脱过去连续两年衰退，不过目前看台湾出口仍应审慎看待。

〞我们应该再审慎一点看出口。〞杨珍妮表示。她也表示，目前美国在台协会的经贸官员已密切邀访台湾厂商，希望他们可以参加6月的SELECT USA活动，希望掌握美国布局商机。

副局长陈正祺则表示，今年除与美国的双边贸易谈判是重点之外，对亚洲的出口更不可轻忽，政府的新南向政策中也有不少措施，包括成立国家别的厂商联谊会，电子商务的B2B网站合作，并且创造需求，培训使用台湾工具机人才，以及举办双边会议深化合作。

他表示，新南向政策未来也将强化海外据点，新增仰光、雅加达和吉隆坡三个商品行销中心，以及扩大在越南、泰国、印尼和马来西亚、印度、菲律宾成立台湾机械买主联盟。

本地媒体报导总统蔡英文在会晤美国前总统参选人暨联邦参议员克鲁兹时表示，TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)看起来是没有希望了，台、美之间签自由贸易协定是新的方向。

台湾财政部周一公布，2016年12月出口金额较上年同期 升14.0%，创近四年最高增速。