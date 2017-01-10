全球金市：金价触及逾一个月最高位，受美元走软及英国欧退担忧拖累

英镑周二下跌，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周末的讲话令人预期英国将会在退欧之后大幅重新修改与欧盟的贸易关系。

Hynes补充称，金价亦获得中国农历年前强劲实货买盘支撑，不过他称中长期来看金价前景乏力。

Hynes说道，“中期而言黄金将面临很多阻力。我们预期不会见到像过去数周一样的涨势。美国升息前景将会是左右2017年金价的最主要因素。”

美元指数 周二下跌0.3%至101.66。

MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin表示，“由于当前交易量偏低且市场减轻持仓，金价应会持续走高，短期内将回测1,200美元上方价位。”

目前市场焦点转向美国新任总统特朗普周三的记者会，届时他可能给出更多有关就任后可能执行的政策细节。

“随着特朗普就职日临近，我们认为黄金投资人将会更加关注政局发展。地缘政治紧张关系若进一步升高，可能会有助于引发避险黄金需求，”汇丰分析师James Steel在一份报告中称。(完)

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