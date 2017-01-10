台湾新债：中华信评给予凯基银行30年期美元计价金融债评等为“twAA-”

路透台北1月10日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周二表示，给予台湾中小型金控--开发金控 旗下凯基银行即将发行的30年期无担保美元计价一般顺位金融债券的债务发行信用评等为“twAA-”。

中华信评发布新闻稿指出，此次凯基银行金融债券的发行总额将不超过2亿美元。

中华信评也称，若凯基银行此次拟发行金融债券的发行期间、条件或额度出现任何实质性更动，将有可能对其评等造成影响。(完) (记者 詹静宜； 审校)