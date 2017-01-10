台湾新债：中华信评给予凯基银行30年期美元计价金融债评等为“twAA-”

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透台北1月10日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周二表示，给予台湾中小型金控--开发金控 旗下凯基银行即将发行的30年期无担保美元计价一般顺位金融债券的债务发行信用评等为“twAA-”。
中华信评发布新闻稿指出，此次凯基银行金融债券的发行总额将不超过2亿美元。
中华信评也称，若凯基银行此次拟发行金融债券的发行期间、条件或额度出现任何实质性更动，将有可能对其评等造成影响。(完) (记者 詹静宜； 审校)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。