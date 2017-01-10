重温稿-《中国新债预测》五年国债利率均值2.90%，二级走势震荡料需求一般

* 招标品种：财政部五年新发国债

* 期限及招标金额：200亿元人民币

* 招标时间: 周三(11日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.87%-2.93%

* 预测均值: 2.90%(按各家机构预测值平均)

路透上海1月10日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，现券二级走势小幅震荡，全天收益率先下后上，市场整体仍没明显方向，国开行新债显示机构需求亦一般，料明日新债定位接近二级，利率预测均值落在2.90%。

“今天二级没什么方向，早上收益率在下，下午就又上来点了，五年的期限有点尴尬，但是发行量小，预计需求一般般，”华中一券商交易员称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为2.9445%；二级市场上，相近期限的160021券最新成交价 在2.91%。

国开行上午招标的三年、五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.5057%、3.6117%和3.6866%，此前市场预测均值3.54%、3.61%和3.70%。投标倍数依次为3.02倍、1.89倍和1.95倍。

明日招标新债规模200亿元，为财政部今年第一期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该债1月12日开始计息，招标结束至1月12日进行分销，1月16日起上市交易。