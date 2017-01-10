重温稿-《中国新债预测》五年国债利率均值2.90%，二级走势震荡料需求一般

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
* 招标品种：财政部五年新发国债
* 期限及招标金额：200亿元人民币
* 招标时间: 周三(11日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间：2.87%-2.93%
* 预测均值: 2.90%(按各家机构预测值平均)
路透上海1月10日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，现券二级走势小幅震荡，全天收益率先下后上，市场整体仍没明显方向，国开行新债显示机构需求亦一般，料明日新债定位接近二级，利率预测均值落在2.90%。
“今天二级没什么方向，早上收益率在下，下午就又上来点了，五年的期限有点尴尬，但是发行量小，预计需求一般般，”华中一券商交易员称。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为2.9445%；二级市场上，相近期限的160021券最新成交价 在2.91%。
国开行上午招标的三年、五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.5057%、3.6117%和3.6866%，此前市场预测均值3.54%、3.61%和3.70%。投标倍数依次为3.02倍、1.89倍和1.95倍。
明日招标新债规模200亿元，为财政部今年第一期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该债1月12日开始计息，招标结束至1月12日进行分销，1月16日起上市交易。
标位限定方面，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完)。 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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