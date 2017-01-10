《汇市简讯》欧洲盘初：美元走低，易受特朗普因素影响

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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0653 GMT
* 美元兑日圆跌0.37%，欧元兑美元涨0.32%，澳元兑美元涨0.19%，英镑兑美元跌0.13%
* 美元兑坡元跌0.24%，美元兑人民币跌0.13%，美元兑离岸人民币持平，美元兑韩元跌1.13%
* 日经指数跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%，美国原油期货下跌0.06%，大连铁矿石涨8%，美国10年期公债收益率报2.37%
* 中国官员表示，要遏制非金融企业杠杆率的上升
* 英国首相特雷莎梅称，英国彻底退出欧盟单一市场并不是不可避免的
* 图表：tmsnrt.rs/2eaw4hx (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 于春红)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。