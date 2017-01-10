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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 15:25 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元走低，易受特朗普因素影响

0653 GMT

* 美元兑日圆跌0.37%，欧元兑美元涨0.32%，澳元兑美元涨0.19%，英镑兑美元跌0.13%

* 美元兑坡元跌0.24%，美元兑人民币跌0.13%，美元兑离岸人民币持平，美元兑韩元跌1.13%

* 日经指数跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%，美国原油期货下跌0.06%，大连铁矿石涨8%，美国10年期公债收益率报2.37%

* 中国官员表示，要遏制非金融企业杠杆率的上升

* 英国首相特雷莎梅称，英国彻底退出欧盟单一市场并不是不可避免的

* 图表：tmsnrt.rs/2eaw4hx (完)

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