台湾债市：五年券106/2殖利率收跌中止连两升，下档空间有限料量缩整理

* 五年券106/2发行前交易殖利率微收跌 * 预期106/2殖利率下档空间有限料盘整 * 106/2殖利率明日区间料在0.80-0.83% 路透台北1月10日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周二收跌 中止连两日收升，跟随美债殖利率走低。不过交易员预期，106/2殖利率下档空间有限，短 线料暂在既有区间狭幅整理。 他们指出，目前市场资金宽松，带动短端冷券买气活络，连两年券106/1殖利率也跌至 发行前交易以来新低，但指标10年公债却苦无成交，市场转而聚焦五年热券106/2；若美债 殖利率进一步领跌，106/2殖利率才可能有效跌破0.80%的整数关卡，否则将续量缩盘整。 〞央行刻意营造宽松，又要过年了。〞一大型证券交易员说。 五年新券106/2将于下周三(18日)标售，他们表示，至上日该券空单量为74亿台币，相 较于250亿总发行量不致于太多，但若空单量持续垫高至总发行量的三分之一水准，才会逐 渐酝酿轧空行情。 交易员预估，明日五年106/2期公债发行前交易殖利率料在0.80-0.83%之间。 美国公债收益率周一下滑，因投资人担心人民币汇率和英国“硬退欧”，在本周560亿 美元公债供应前，对低风险公债的避险需求重燃。指标10年期公债 收益率收跌 报2.3760%，上日收报2.4180%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 2 106/1 -2.70 0.5750 *0.5750-0.5900% 3.5 5 106/2 -1.75 0.8220 0.8162-0.8288% 169.5 注*表该券发行前交易期间低位。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 没有成 交 5 105/13 0.8400% 3 105/1 没有成 交 2 105/12 没有成 交 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)