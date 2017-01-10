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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 15:25 BJT

台湾债市：五年券106/2殖利率收跌中止连两升，下档空间有限料量缩整理

* 五年券106/2发行前交易殖利率微收跌
    * 预期106/2殖利率下档空间有限料盘整
    * 106/2殖利率明日区间料在0.80-0.83%

    路透台北1月10日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周二收跌
中止连两日收升，跟随美债殖利率走低。不过交易员预期，106/2殖利率下档空间有限，短
线料暂在既有区间狭幅整理。
    
    他们指出，目前市场资金宽松，带动短端冷券买气活络，连两年券106/1殖利率也跌至
发行前交易以来新低，但指标10年公债却苦无成交，市场转而聚焦五年热券106/2；若美债
殖利率进一步领跌，106/2殖利率才可能有效跌破0.80%的整数关卡，否则将续量缩盘整。
    
    〞央行刻意营造宽松，又要过年了。〞一大型证券交易员说。
   
    五年新券106/2将于下周三(18日)标售，他们表示，至上日该券空单量为74亿台币，相
较于250亿总发行量不致于太多，但若空单量持续垫高至总发行量的三分之一水准，才会逐
渐酝酿轧空行情。
    
    交易员预估，明日五年106/2期公债发行前交易殖利率料在0.80-0.83%之间。
    
    美国公债收益率周一下滑，因投资人担心人民币汇率和英国“硬退欧”，在本周560亿
美元公债供应前，对低风险公债的避险需求重燃。指标10年期公债 收益率收跌
报2.3760%，上日收报2.4180%。 
     
      收盘价                  涨跌幅     报价(%)             区间(%)      成交值
  年    期别                  (基点)                                    (亿台币)
  期                                                                  
   2   106/1                   -2.70      0.5750     *0.5750-0.5900%         3.5
   5   106/2                   -1.75      0.8220      0.8162-0.8288%       169.5
    注*表该券发行前交易期间低位。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
 30  105/10                 没有成
                                交
 20   105/9                 没有成
                                交
 10  105/11                 没有成
                                交
  5  105/13                0.8400%
  3   105/1                 没有成
                                交
  2  105/12                 没有成
                                交
 (完) 

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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