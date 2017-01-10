金属期市：美元走软支撑伦铜上扬，中国工厂关停提振沪锌和沪铅

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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但金属交易维持审慎、铜价大致维持区间波动表现可能延续至下个月，因在美国当选总统特朗普就任之前，交易员保持审慎，而中国农历年前有也可能出现获利了结。
“我的确认为特朗普冲击还有很多不确定性，这对于美元短中期意味着些什么也不明朗，这令金属市场气氛略趋审慎，”悉尼澳新银行策略师Daniel Hynes表示。
0710 GMT，LME三个月期铜 上涨1%至每吨5,644.50美元，上日收盘时维持平。上周四铜价升至逾两周高点每吨5,698美元。
沪铜 上涨1.4%至每吨46,110元人民币(6,658美元)。
上海期锌 收盘大涨5.1%，期铅 上扬3.9%。
中国锌、铅生产企业--云南驰宏锌锗 称，计划关闭多个矿厂，并对受高运营成本及低盈利打击而且不符合中国供应侧改革的的其他工厂进行资产减值。中国锌冶炼商的加工费用在上月触及纪录低位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张明钧; 审校 于春红)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。