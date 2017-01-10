表格：外资在韩国股市买超996亿韩元，连续第十个交易日买超

路透首尔1月10日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0725GMT，外资 在韩国股市买超996亿韩元。外资已连续十天买超韩股，期间累计净买入1 .37万亿韩元(11.5亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月10日 99.6 -249.7 128.5 ^1 月 9日 254.4 -457.4 193.4 1 月 6日 171.3 -136.5 -28.8 1 月 5日 84.1 -164.8 65.5 1 月 4日 214.2 -358.3 127.2 1 月 3日 171.1 -175.0 -11.2 1 月 2日 27.4 -84.7 38.6 12月29日 128.6 -296.6 155.9 12月28日 126.8 -414.8 281.0 12月27日 93.4 173.6 -258.8 12月26日 -31.2 125.3 -87.9 12月23日 -100.5 228.3 -125.5 12月22日 -50.0 75.9 -29.7 12月21日 78.2 -69.1 -8.2 12月20日 60.6 -29.1 -33.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,022.0 -1,626.4 513.3 ---------------------------------------------------- 今年以来 1,022.0 -1,626.4 513.3 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)