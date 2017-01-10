《汇市简讯》欧元/美元脱离高位，欧元/英镑买盘支撑欧元走势

标题新闻：料联储今年稍后开始缩表，最初设定的公债再投资上限为80亿美元，MBS为40亿-摩根大通
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0730 GMT
* 欧元兑美元抹去美国非农就业数据发布之日的跌幅，亚洲时段触及1.0628
* 技术面看跌，未受寻求追高的投机客的强劲支持影响
* 需收在55天移动均值1.0665上方，才能撼动看跌信念
* 自12月起美国公债与德国公债收益率之差收窄，但自1月6日以来几无变动
* 欧元兑英镑买盘(基本上为空头回补)，是推动欧元反弹的主要因素
* 在1.05-1.07区间可能更加波动。若收在21天移动均值1.0482或55天移动均值上方，可能会使市场兴奋 (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 王洋)
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英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。