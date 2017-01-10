版本:
中国
债券 | 2017年 1月 10日 星期二 16:04 BJT

《汇市简讯》欧元/美元脱离高位，欧元/英镑买盘支撑欧元走势

0730 GMT

* 欧元兑美元抹去美国非农就业数据发布之日的跌幅，亚洲时段触及1.0628

* 技术面看跌，未受寻求追高的投机客的强劲支持影响

* 需收在55天移动均值1.0665上方，才能撼动看跌信念

* 自12月起美国公债与德国公债收益率之差收窄，但自1月6日以来几无变动

* 欧元兑英镑买盘(基本上为空头回补)，是推动欧元反弹的主要因素

* 在1.05-1.07区间可能更加波动。若收在21天移动均值1.0482或55天移动均值上方，可能会使市场兴奋 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐