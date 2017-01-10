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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 16:09 BJT

中国期市：螺纹钢及铁矿石期货大涨，因河北将削减逾3,000万吨钢铁产能

螺纹钢的上涨带动了铁矿石期货走高，料将导致现货铁矿石价格扩大涨幅。

大连商品交易所铁矿石期货 跳涨8%，收报每吨594元人民币，触及涨停板，并创下12月16日以来最高位。

据Metal Bulletin，中国青岛港交货的铁矿石价格.IO62-CNO=MB周一攀升1.9%至每吨77.73美元。

焦煤和焦炭亦在周二大涨的商品行列之中。大商所的焦煤期货 跳升7.8%至每吨1,268元人民币，焦炭期货 扬升9%，封于每吨1,687元的涨停板。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李爽/高琦 审校 李春喜/孙茉莉/白云)
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