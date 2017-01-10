中国期市：螺纹钢及铁矿石期货大涨，因河北将削减逾3,000万吨钢铁产能

据Metal Bulletin，中国青岛港交货的铁矿石价格.IO62-CNO=MB周一攀升1.9%至每吨77.73美元。

焦煤和焦炭亦在周二大涨的商品行列之中。大商所的焦煤期货 跳升7.8%至每吨1,268元人民币，焦炭期货 扬升9%，封于每吨1,687元的涨停板。（完）