中国期市：螺纹钢及铁矿石期货大涨，因河北将削减逾3,000万吨钢铁产能

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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螺纹钢的上涨带动了铁矿石期货走高，料将导致现货铁矿石价格扩大涨幅。
大连商品交易所铁矿石期货 跳涨8%，收报每吨594元人民币，触及涨停板，并创下12月16日以来最高位。
据Metal Bulletin，中国青岛港交货的铁矿石价格.IO62-CNO=MB周一攀升1.9%至每吨77.73美元。
焦煤和焦炭亦在周二大涨的商品行列之中。大商所的焦煤期货 跳升7.8%至每吨1,268元人民币，焦炭期货 扬升9%，封于每吨1,687元的涨停板。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李爽/高琦 审校 李春喜/孙茉莉/白云)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。