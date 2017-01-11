台湾货币市场：1月11日和本提存期资金预期变化一览表

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透台北1月11日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,615.0亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行两年期106甲1期公债，金额250亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共3兆(万亿)4,824.6亿台币，分别为： 01/12 3,079.00亿台币 01/13 1,470.00亿台币 01/16 1,439.00亿台币 01/17 780.00亿台币 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26 1,738.50亿台币 01/27 2,333.50亿台币 01/30 8.00亿台币 01/31 4,050.80亿台币 02/01 2,086.50亿台币 02/02 529.00亿台币 02/03 1,790.50亿台币 注*表更新。 --公债付息共124.931915亿台币。 1/13 100甲2期6息 13.8125亿台币 1/15 102甲2期4息 7亿台币 1/15 105甲1期1息 1.3125亿台币 1/18 89甲7期17息 31.25亿台币 1/20 101甲2期5息 13亿台币 1/20 103甲2期3息 3.948975亿台币 1/22 88甲3期18息 14.1225亿台币 1/22 105甲2期1息 4.125亿台币 1/23 104甲2期2息 6.36044亿台币 1/28 99甲2期7息 13.50亿台币 1/28 102甲3期4息 10.50亿台币 1/29 103甲3期3息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --01/13：发行〞财106-2期〞国库券，数额300亿元，期限182天期。12日标售。 --01/23：财政部发行五年期106甲2期公债，暂定金额250亿台币，18日标售。 *--01/24：发行〞财106-3期〞国库券，数额300亿元，期限91天期。23日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。