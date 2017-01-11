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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2017/1/11

经济指标                  时间      最新数据    前次数据      下次公布  预估值 
 商品出口(y/y)             12月        +14.0%      +12.1%      2/7       --
 商品进口(y/y)             12月        +13.2%       +3.0%      2/7       --
 外销订单(y/y)             11月         +7.0%       +0.3%      1/20      --
 国际收支(亿美元)          第三季        29.5        31.5      2/20      --
 M2货币总计数(y/y)         11月        +3.96%      +3.98%      1/24      --
 季调失业率                11月         3.84%       3.90%      1/23      --
 工业生产指数(y/y)         11月         8.83%       3.43%  r   1/23      --
 外汇存底(亿美元)          12月底    4,342.04    4,343.48      2/6       --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  12月        +1.70%      +1.97%      2/8       --
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第三季      +2.03%      +2.06%      --        --
                                     (统计值)  (Q3概估值)                
 重贴现率(%)               第四季      1.375%      1.375%      --        --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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