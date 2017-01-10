标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0601 1.0572 +0.27 +0.84 1.0513 美元/日圆 115.87 116.01 -0.12 -0.86 116.87 欧元/日圆 122.86 122.66 +0.16 -0.23 123.14 美元/瑞郎 1.0129 1.0147 -0.18 -0.48 1.0178 英镑/美元 1.2142 1.2160 -0.15 -1.57 1.2336 美元/加元 1.3215 1.3214 +0.01 -1.60 1.3430 美元/离岸人民币 6.8871 6.8778 +0.14 -1.23 6.9726 澳元/美元 0.7368 0.7352 +0.22 +2.12 0.7215 新西兰元/美元 0.7009 0.7014 -0.07 +0.98 0.6941 欧元/瑞郎 1.0739 1.0730 +0.08 +0.21 1.0717 欧元/英镑 0.8729 0.8692 +0.43 +2.48 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5757 9.5664 +0.10 -0.04 9.5799 美元/挪威克朗 8.5374 8.5378 -0.00 -1.15 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 刘秀红/李爽/孙茉莉/艾茂林/高琦)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。