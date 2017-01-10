版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 16:39 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0601  1.0572  +0.27  +0.84  1.0513
    美元/日圆            115.87  116.01  -0.12  -0.86  116.87
    欧元/日圆         122.86  122.66  +0.16  -0.23  123.14
    美元/瑞郎            1.0129  1.0147  -0.18  -0.48  1.0178
    英镑/美元            1.2142  1.2160  -0.15  -1.57  1.2336
    美元/加元            1.3215  1.3214  +0.01  -1.60  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8871  6.8778  +0.14  -1.23  6.9726
    澳元/美元            0.7368  0.7352  +0.22  +2.12  0.7215
    新西兰元/美元        0.7009  0.7014  -0.07  +0.98  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0739  1.0730  +0.08  +0.21  1.0717
    欧元/英镑         0.8729  0.8692  +0.43  +2.48  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.5757  9.5664  +0.10  -0.04  9.5799
    美元/挪威克朗        8.5374  8.5378  -0.00  -1.15  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译/审校 刘秀红/李爽/孙茉莉/艾茂林/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐