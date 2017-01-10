《汇市简讯》欧元兑英镑触及两个月高点，受“硬退欧”担忧支持

标题新闻：料联储今年稍后开始缩表，最初设定的公债再投资上限为80亿美元，MBS为40亿-摩根大通
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0808 GMT
* 欧元兑英镑周二在亚洲时段触及两个月高点0.8736，上周末高点为0.8588
* 周末以来的涨势得益于英国首相特雷莎梅周日采访引发的“硬退欧”担忧
* 特雷莎梅周一称，“硬退欧”并非不可避免
* 如果“硬退欧”忧虑持续存在，欧元兑英镑将有更充足的上涨空间
* 英镑在去年10月7日闪崩时，欧元兑英镑曾触及七年高位0.9403，0.9805则为历史高点
* 近期有民调显示，43%的英国人认为欧元兑英镑在2017年可能升至平价水平。(完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 于春红)
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英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。