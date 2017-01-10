版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 10日 星期二 16:27 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑触及两个月高点，受“硬退欧”担忧支持

0808 GMT

* 欧元兑英镑周二在亚洲时段触及两个月高点0.8736，上周末高点为0.8588

* 周末以来的涨势得益于英国首相特雷莎梅周日采访引发的“硬退欧”担忧

* 特雷莎梅周一称，“硬退欧”并非不可避免

* 如果“硬退欧”忧虑持续存在，欧元兑英镑将有更充足的上涨空间

* 英镑在去年10月7日闪崩时，欧元兑英镑曾触及七年高位0.9403，0.9805则为历史高点

* 近期有民调显示，43%的英国人认为欧元兑英镑在2017年可能升至平价水平。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐