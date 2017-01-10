《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月10日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透1月10日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:24时,1港元=0.89 26人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 19.42 8.26 2.63 南玻 11.78 6.08 2.17 深康佳 4.65 2.84 1.83 ST中华 13.73 5.25 2.93 ST中冠 10.12 4.16 2.73 深深宝 16.75 7.22 2.60 深华发 22.56 6.87 3.68 深赤湾 19.23 12.56 1.72 特力 55.62 13.11 4.75 飞亚达 15.63 7.67 2.28 一致药业 69.10 46.02 1.68 深深房 11.17 5.72 2.19 ST盛润 8.57 6.52 1.47 深南电 11.03 5.29 2.34 深纺织 16.24 7.76 2.34 方大集团 14.57 7.54 2.16 深国商 13.60 5.13 2.97 深赛格 11.45 4.99 2.57 宝石 11.36 6.20 2.05 小天鹅 33.75 24.30 1.56 粤高速 7.19 5.01 1.61 晨鸣纸业 11.33 8.02 1.58 ST珠江 11.41 5.76 2.22 美菱电器 6.83 4.51 1.70 大冷股份 11.32 6.15 2.06 粤电力 5.52 3.67 1.69 佛山照明 10.05 6.18 1.82 江铃汽车 28.64 19.15 1.68 沙隆达 16.22 7.36 2.47 苏常柴 9.91 4.89 2.27 威孚高科 23.30 19.11 1.37 古井贡酒 47.27 29.63 1.79 ST东海 14.91 7.00 2.39 长安汽车 15.42 11.03 1.57 京东方 3.15 2.31 1.53 鲁泰 12.65 9.41 1.51 本钢板材 5.62 2.80 2.25 张裕 36.28 20.65 1.97 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。