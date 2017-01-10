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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 16:28 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月10日

路透1月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间1
6:26时，1港元=0.8926人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为21.52%，低于上交易日收盘的22.53%。
    
  公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                      4.46            4.71           1.06
 建设银行                                      5.47            5.90           1.04
 中国银行                                      3.43            3.51           1.09
 农业银行                                      3.13            3.27           1.07
 招商银行                                     17.94           18.76           1.07
 中信银行                                      6.70            5.14           1.46
 交通银行                                      5.79            5.72           1.13
 民生银行                                      9.03            8.41           1.20
 中国人寿                                     25.02           21.10           1.33
 中国平安                                     35.23           39.80           0.99
 中国太保                                     28.04           27.70           1.13
 中信证券                                     16.11           16.14           1.12
 新华人寿                                     44.38           37.15           1.34
 海通证券                                     15.81           13.88           1.28
 华能国际                                      7.13            5.03           1.59
 大唐发电                                      3.88            2.03           2.14
 华电国际                                      5.02            3.38           1.66
 中煤能源                                      5.94            3.83           1.74
 中国神华                                     16.64           15.62           1.19
 中国石油                                      8.40            6.18           1.52
 兖州煤业                                     10.95            5.46           2.25
 中国石化                                      5.90            5.90           1.12
 上海石化                                      6.79            4.43           1.72
 中海油服                                     13.06            7.62           1.92
 仪征化纤                                      4.21            1.51           3.12
 中国铝业                                      4.49            3.28           1.53
 江西铜业                                     18.11           11.44           1.77
 洛阳钼业                                      3.83            1.93           2.22
 紫金矿业                                      3.40            2.59           1.47
 马钢股份                                      2.97            2.39           1.39
 鞍钢股份                                      5.49            5.00           1.23
 重庆钢铁                                      2.52            2.28           1.24
 海螺水泥                                     17.73           22.15           0.90
 洛阳玻璃                                     25.61            5.07           5.66
 京城机电                                     11.79            3.78           3.49
 中联重科                                      4.65            3.72           1.40
 金隅股份                                      4.39            2.73           1.80
 中国国航                                      7.63            5.18           1.65
 东方航空                                      7.41            3.74           2.22
 南方航空                                      7.71            4.45           1.94
 中国远洋                                      5.49            2.82           2.18
 中海集运                                      4.17            1.66           2.81
 中集集团                                     15.70           11.66           1.51
 中海发展                                      7.08            4.37           1.82
 宁沪高速                                      8.63            9.85           0.98
 深高速                                        8.54            6.94           1.38
 成渝高速                                      5.20            2.98           1.95
 皖通高速                                     15.34            6.05           2.84
 广深铁路                                      5.61            4.84           1.30
 中国南车                                     10.06            7.27           1.55
 中国交建                                     15.31            9.21           1.86
 中国铁建                                     11.86           10.26           1.30
 中国中铁                                      8.91            6.55           1.52
 长城汽车                                     11.16            7.59           1.65
 比亚迪                                       49.65           42.50           1.31
 广汽集团                                     22.69           10.22           2.49
 青岛啤酒                                     29.54           29.05           1.14
 白云山                                       24.01           19.36           1.39
 新华制药                                     13.15            5.66           2.60
 海信科龙                                     10.84            6.41           1.89
 南京熊猫                                     14.84            7.22           2.30
 晨鸣纸业                                     11.33            8.48           1.50
 上海医药                                     20.46           19.68           1.16
 中兴通讯                                     15.00           12.46           1.35
 东方电气                                     10.79            7.36           1.64
 潍柴动力                                     10.57           13.26           0.89
 东北电气                                      8.12            2.51           3.62
 广船国际                                     32.05           12.52           2.87
 昆明机床                                      7.85            2.58           3.41
 一拖股份                                     12.16            4.49           3.03
 北辰实业                                      4.21            2.50           1.89
 创业环保                                      8.44            3.96           2.39
 中国中冶                                      4.78            2.84           1.89
 金风科技                                     16.98           13.00           1.46
 丽珠                                         58.70           45.45           1.45
 万科                                         20.58           18.42           1.25
 郑煤机                                        7.60            4.22           2.02
 大连港                                        2.86            1.36           2.36
 山东墨龙                                     10.17            2.77           4.11
 浙江世宝                                     36.95            9.13           4.53
 复星医药                                     23.29           24.00           1.09
 光大银行                                      3.91            3.66           1.20
 东江环保                                     18.34           13.56           1.52
 上海电气                                      8.42            3.65           2.58
 广发证券                                     17.11           16.56           1.16
 华泰证券                                     18.04           15.30           1.32
 东方证券                                     15.24            7.66           2.23
 光大证券                                     15.88           12.56           1.42
 招商证券                                     16.49           11.94           1.55
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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