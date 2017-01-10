国际油市：油价小升，但对减产计划落实情况仍存质疑

路透新加坡1月10日 - 油价周二小幅上扬，因寄望石油输出国组织(OPEC)与其他产油国达成的减产协议会得到部分落实，油价收复上日部分失地。由于质疑减产是否会使供应过剩的市场恢复平衡，油价上日下跌。

0827GMT，布兰特原油期货 报每桶55.20美元，较上日收盘价涨0.25美元或0.45%。

美国原油期货 报每桶52.222美元，涨0.26美元或0.5%。

分析师表示，周二油价上涨是由于，预期OPEC尤其是沙特和阿布扎比的一些减产计划将得以落实，尽管质疑计划是否能完全实施。

“OPEC成员国最新表态...暗示它们在调整产量，以遵守达成的减产幅度，”荷兰ING银行周二表示。

“协调减产将支持市场回归平衡，使全球库存下降，因此我们上调2017年布兰特原油价格预估至每桶57美元，”BMI Research表示。

交易员表示，自印度的强劲需求也支撑价格。印度是全球第三大石油消费国，12月该国燃料需求触及1,653万吨的水平，同比增长4.3%。

尽管如此，许多分析师仍然认为存在减产幅度或不如预期那般的风险。

油价周一大跌4%，因投资人担心创下纪录高位的伊拉克原油出口和美国产量不断上升，将可能损及石油输出国组织(OPEC)为遏止供应过多局面作出的努力。

Freight Services International燃料经纪人Matt Stanley表示，去年12月加拿大平均活跃钻机数为209台，较11月的173台增加36台，较2015年12月的160台增加49台。

在美国，能源公司在上周也连续第十周增加钻机数，使得钻井活动连续第八个月回升。(完)

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