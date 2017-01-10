更新版 1-中国汇市：美指调整人民币收升，特朗普上台前汇价料持稳

* 人民币收升，成交略扩 * 美元指数调整，日内客盘购汇需求略有迟缓 * 离岸人民币流动性缓解，但两地汇价仍倒挂 * 温和通胀数据对人民币汇率影响有限 * 特朗普上台前汇价料将持稳 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京1月10日 - 人民币兑美元即期 周二收升，中间价则微升。交 易员指出，美元指数回调，人民币随之收升。日内有效波动有所扩大，成交量亦小增。由于 近日汇价走势趋于缓和，监管层有意进行预期管理，市场情绪亦逐渐镇定，预计特朗普上台 前汇价将难有大波动。 他们并表示，国家统计局公布较温和通胀数据对汇市影响有限；而在经历空头大规模离 场后，离岸人民币流动性趋于缓和，但空头重新布局也需要时间，短期内难以威胁在岸汇价 。而尽管两地价差大幅倒挂已有时日，但人民币流出受限，套利困难。 “当前预期管理还在，人民币会暂时稳定，美指正好也在弱区间盘整。”一中资行交易 员称，预计特朗普上台前人民币不会有大的波动，“看看他上台后会出什么牌，一次性贬值 下去也没太大的意义。” 他并表示， 市场已得到教训， 不敢大肆拿美元多头头寸，尽管人民币贬值的大趋势并 未改变。 “央妈（央行）在市场上教育了一下做空人民币的外资，现在carry（套利成本）都很 高，继续做空光carry就承受不了。”一外资行交易员称。 中国12月CPI保持温和上升态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI远超 预期并刷新逾五年高位，从去年初的-5.3%转为升5.5%。分析人士指出，商品价格涨势已是 强弩之末，预计年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势料温和，并不构成太大通胀 压力。 全球汇市方面，美元周二连续第二日小跌，在当选总统特朗普周三举行记者会之前，投 资人态度审慎，了结获利。这将是特朗普胜选之后召开的首次记者会。FRX/CN] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFX 6.9242 6.9344 0.15% S> 中间价 6.9234 6.9262 0.04% 成交额<CNYSPTVOL=CFX 277.04亿美元 218.39亿美元 T> 日内波动幅度(pips) 98 日低6.9315 日高6.9217 今年以来升贬幅度 0.37% 2005年汇改以来升贬幅 19.53% 度 一年期美元/人民币掉 765 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8888 6.8755 一年期NDF<CNY1YNDFOR 7.1828 7.2115 => 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9259； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.3388、5.9826和8.4099。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 马蓉/孙琦子; 审校 林高丽)