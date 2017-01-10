亚洲橡胶：TOCOM期胶跳涨4.4%至三周高位，因泰国水患刺激供给疑虑

“上海期胶周一大涨，因受之前有关泰国爆发洪灾的消息影响，这也促使周二东京市场开盘出现一波买盘，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa称。

“如果洪水继续影响泰国橡胶产量，TOCOM期胶可能测试上月创下的数年高位，”他说。

TOCOM指标期胶去年12月16日触及2013年5月23日以来高点291.7日圆。

上海期货交易所主力5月期胶合约 也涨840元人民币，收报每吨19,270元人民币(2,783.80美元)，稍早曾触及19,350元人民币，为逾两周高点。

中国12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。

“但期胶市场似乎没太注意中国经济数据，”Tazawa说。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤207.1美分，上涨4.5美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/李爽 审校 于春红/刘秀红)