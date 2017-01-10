亚洲橡胶：TOCOM期胶跳涨4.4%至三周高位，因泰国水患刺激供给疑虑

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“上海期胶周一大涨，因受之前有关泰国爆发洪灾的消息影响，这也促使周二东京市场开盘出现一波买盘，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa称。
“如果洪水继续影响泰国橡胶产量，TOCOM期胶可能测试上月创下的数年高位，”他说。
TOCOM指标期胶去年12月16日触及2013年5月23日以来高点291.7日圆。
上海期货交易所主力5月期胶合约 也涨840元人民币，收报每吨19,270元人民币(2,783.80美元)，稍早曾触及19,350元人民币，为逾两周高点。
中国12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。
“但期胶市场似乎没太注意中国经济数据，”Tazawa说。
新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤207.1美分，上涨4.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/李爽 审校 于春红/刘秀红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。