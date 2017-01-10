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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 17:28 BJT

重发-《全球汇市》特朗普记者会前夕美元小跌，英镑连续第二日走低

(重发以调整文末表格格式)
    * 美元远离上周的14年高位
    * “硬退欧”担忧再度拖累英镑急跌
    * 投资者等待周三特朗普的记者会
    * 2016年全球外汇走势图表：tmsnrt.rs/2egbfVh

    路透伦敦1月10日 - 美元周二连续第二日小跌，在当选总统特朗普周三举行记者会之前
，投资人态度审慎，了结获利。这将是特朗普胜选之后召开的首次记者会。
    
    对于英国是否会“硬性退欧”的担心令英镑承压，英镑兑美元刷新10周低点，尽管美元
 全线走疲。
    
    欧元受益，兑美元反弹至1.06美元上方至今年迄今高位，兑英镑 亦反弹至
两个月高位0.87635。
    
    “市场对于特朗普的记者会愈发感到紧张--对汇市而言，他的计划尤其重要...还有贸
易政策以及与中国的关系等，”德国商业银行驻法兰克福外汇分析师Esther Reichelt表示
。
    
    “美联储已强调这种巨大的不确定性，因此...目前影响(美元走势的)主要因素不是货
币政策，因为货币政策会对我们未来几周将听到的特朗普的言论做出回应。”
    
    自特朗普11月8日当选以来，美元指数涨4%，因投资者押注通胀和经济增长将加速，导
致加息速度加快。
    
    但周二美元指数跌0.2%报101.77。
    
    美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一呼吁美联储加速升息，称若不这么做可能面
临通胀风险；美联储自2015年以来一年仅升息一次。 
    
    在另一个场合上，美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，现在要研判特朗普政
府会如何改变经济方向仍为时过早。 
    
    分析师多表示，英国退欧及特朗普记者会相关的不确定性，协助整体市场出现一波避险
操作，被视为是避险货币的日圆因此受益。
    
    美元兑日圆 一度下跌多达0.6%至115.365日圆，之后略为回升，下跌0.2%至115.8
2。东京金融市场周一逢假日休市。
    
    “部分日本客户在115水准逢低买进，但由于特朗普即将召开记者会，部分人士正了结
并调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info Co主管Kaneo Ogino表示。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0593  1.0572  +0.20  +0.76  1.0513
    美元/日圆            115.93  116.01  -0.07  -0.80  116.87
    欧元/日圆         122.82  122.66  +0.13  -0.26  123.14
    美元/瑞郎            1.0129  1.0147  -0.18  -0.48  1.0178
    英镑/美元            1.2113  1.2160  -0.39  -1.81  1.2336
    美元/加元            1.3234  1.3214  +0.15  -1.46  1.3430
    美元/离岸人民币       6.8903  6.8778  +0.18  -1.18  6.9726
    澳元/美元            0.7351  0.7352  -0.01  +1.88  0.7215
    新西兰元/美元        0.7001  0.7014  -0.19  +0.86  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0730  1.0730  +0.00  +0.12  1.0717
    欧元/英镑         0.8741  0.8692  +0.56  +2.62  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.5700  9.5664  +0.04  -0.10  9.5799
    美元/挪威克朗        8.5703  8.5378  +0.38  -0.77  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王洋/刘秀红/张明钧; 审校 蔡美珍/高琦/于春红)
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