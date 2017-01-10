重发-《全球汇市》特朗普记者会前夕美元小跌，英镑连续第二日走低

(重发以调整文末表格格式) * 美元远离上周的14年高位 * “硬退欧”担忧再度拖累英镑急跌 * 投资者等待周三特朗普的记者会 * 2016年全球外汇走势图表：tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦1月10日 - 美元周二连续第二日小跌，在当选总统特朗普周三举行记者会之前 ，投资人态度审慎，了结获利。这将是特朗普胜选之后召开的首次记者会。 对于英国是否会“硬性退欧”的担心令英镑承压，英镑兑美元刷新10周低点，尽管美元 全线走疲。 欧元受益，兑美元反弹至1.06美元上方至今年迄今高位，兑英镑 亦反弹至 两个月高位0.87635。 “市场对于特朗普的记者会愈发感到紧张--对汇市而言，他的计划尤其重要...还有贸 易政策以及与中国的关系等，”德国商业银行驻法兰克福外汇分析师Esther Reichelt表示 。 “美联储已强调这种巨大的不确定性，因此...目前影响(美元走势的)主要因素不是货 币政策，因为货币政策会对我们未来几周将听到的特朗普的言论做出回应。” 自特朗普11月8日当选以来，美元指数涨4%，因投资者押注通胀和经济增长将加速，导 致加息速度加快。 但周二美元指数跌0.2%报101.77。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一呼吁美联储加速升息，称若不这么做可能面 临通胀风险；美联储自2015年以来一年仅升息一次。 在另一个场合上，美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，现在要研判特朗普政 府会如何改变经济方向仍为时过早。 分析师多表示，英国退欧及特朗普记者会相关的不确定性，协助整体市场出现一波避险 操作，被视为是避险货币的日圆因此受益。 美元兑日圆 一度下跌多达0.6%至115.365日圆，之后略为回升，下跌0.2%至115.8 2。东京金融市场周一逢假日休市。 “部分日本客户在115水准逢低买进，但由于特朗普即将召开记者会，部分人士正了结 并调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info Co主管Kaneo Ogino表示。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0593 1.0572 +0.20 +0.76 1.0513 美元/日圆 115.93 116.01 -0.07 -0.80 116.87 欧元/日圆 122.82 122.66 +0.13 -0.26 123.14 美元/瑞郎 1.0129 1.0147 -0.18 -0.48 1.0178 英镑/美元 1.2113 1.2160 -0.39 -1.81 1.2336 美元/加元 1.3234 1.3214 +0.15 -1.46 1.3430 美元/离岸人民币 6.8903 6.8778 +0.18 -1.18 6.9726 澳元/美元 0.7351 0.7352 -0.01 +1.88 0.7215 新西兰元/美元 0.7001 0.7014 -0.19 +0.86 0.6941 欧元/瑞郎 1.0730 1.0730 +0.00 +0.12 1.0717 欧元/英镑 0.8741 0.8692 +0.56 +2.62 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5700 9.5664 +0.04 -0.10 9.5799 美元/挪威克朗 8.5703 8.5378 +0.38 -0.77 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋/刘秀红/张明钧; 审校 蔡美珍/高琦/于春红)