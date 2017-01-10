欧元债市：公债收益率下跌，政治疑虑盖过发债预期的影响

标题新闻：料联储今年稍后开始缩表，最初设定的公债再投资上限为80亿美元，MBS为40亿-摩根大通
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“英退定于3月份触发，这只是个前奏，也提醒人们法国和意大利大选等其他风险事件，”荷兰安智银行策略师Martin van Vliet称。
市场担心，在去年6月英国公投退欧后，类似的反建制人气可能导致今年的大选中反欧盟候选人获胜。
欧元区前三大经济体德国、法国和意大利将在今年举行大选。
此类担忧有望推动针对欧元区公债等避险资产的需求。
德国10年期公债收益率 跌1个基点至0.28%，脱离周一所及三周高点0.325%，等待10年期公债发售。德国周三将标售50亿欧元10年期新债。
其他欧债收益率均下跌1-2个基点，南部二线国家表现略好于评级较高的国家。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李爽/刘秀红；审校 李春喜/艾茂林)
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英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。