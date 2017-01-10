欧元债市：公债收益率下跌，政治疑虑盖过发债预期的影响

“英退定于3月份触发，这只是个前奏，也提醒人们法国和意大利大选等其他风险事件，”荷兰安智银行策略师Martin van Vliet称。

市场担心，在去年6月英国公投退欧后，类似的反建制人气可能导致今年的大选中反欧盟候选人获胜。

欧元区前三大经济体德国、法国和意大利将在今年举行大选。

此类担忧有望推动针对欧元区公债等避险资产的需求。

德国10年期公债收益率 跌1个基点至0.28%，脱离周一所及三周高点0.325%，等待10年期公债发售。德国周三将标售50亿欧元10年期新债。

其他欧债收益率均下跌1-2个基点，南部二线国家表现略好于评级较高的国家。(完)

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