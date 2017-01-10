欧洲政经：德国BDI工业联盟预期欧洲央行货币政策不会迅速转向

标题新闻：料联储今年稍后开始缩表，最初设定的公债再投资上限为80亿美元，MBS为40亿-摩根大通
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路透柏林1月10日 - 德国BDI工业联盟董事总经理Markus Kerber周二表示，他预期欧洲央行的货币政策不会迅速转向，并称通胀上升并非调整政策的理由。
Kerber在一场记者会上表示，“在我看来，光是当前的通胀指标尚不足以暗示欧洲利率出现变化。”
德国及欧元区通胀双双升温，已经促使德国经济学家发出新一轮的呼吁，要求欧洲央行升息并缩减货币刺激。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
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英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。