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债券 | 2017年 1月 10日 星期二 17:56 BJT

欧洲政经：德国BDI工业联盟预期欧洲央行货币政策不会迅速转向

路透柏林1月10日 - 德国BDI工业联盟董事总经理Markus Kerber周二表示，他预期欧洲央行的货币政策不会迅速转向，并称通胀上升并非调整政策的理由。

Kerber在一场记者会上表示，“在我看来，光是当前的通胀指标尚不足以暗示欧洲利率出现变化。”

德国及欧元区通胀双双升温，已经促使德国经济学家发出新一轮的呼吁，要求欧洲央行升息并缩减货币刺激。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
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