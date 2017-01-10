德国经济：BDI工业联盟预期2017年成长率约1.5%，忧心特朗普政策

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透柏林1月10日 - 德国BDI工业联盟预期德国今年经济成长约1.5%，对于美国候任总统特朗普贸易政策及中国政府干预举措的疑虑，压抑对成长率的预期。
“有鉴于全球政治不确定性...未来成长前景很不明朗，”BDI主席肯普夫(Dieter Kempf)周二表示。德国政府尚未公布2016年成长率数据，但10月时BDI预测德国经济成长率1.9%。
BDI表示，预估德国2017年出口成长2-3%，就业人数将较去年的4,350万人增加高达50万人。
BDI指出，德国产业界将密切注意特朗普提出的施政大纲。肯普夫警告反对任何孤立主义及限制自由贸易的企图。
“这会损害整个全球经济，特别是出口导向的德国经济，”他并称中国的国家干预，也对在中国经营业务的德国企业构成一大隐忧。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。