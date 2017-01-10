《汇市简讯》美元兑日圆有再度测试115.00的可能

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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0941 GMT
* 美元兑日圆从亚洲低点115.20反弹，但可能为时不长
* 纽约时段，将有9.47亿美元执行价在115.95-116.00的期权到期
* 上周五低点115.06是重要下档水位，较费波纳奇回档位115.08低2点
* 112.87-118.66涨势的61.8%回档位115.06，下档主要障碍位为115.00
* 115.00上方仍有来自日本进口商常设买盘，下方则有大量止损单
* 日本的海外并购活动、外商直接投资(FDI)和投资流持续不衰 (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。