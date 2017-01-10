《汇市简讯》美元兑日圆有再度测试115.00的可能

0941 GMT

* 美元兑日圆从亚洲低点115.20反弹，但可能为时不长

* 纽约时段，将有9.47亿美元执行价在115.95-116.00的期权到期

* 上周五低点115.06是重要下档水位，较费波纳奇回档位115.08低2点

* 112.87-118.66涨势的61.8%回档位115.06，下档主要障碍位为115.00

* 115.00上方仍有来自日本进口商常设买盘，下方则有大量止损单

* 日本的海外并购活动、外商直接投资(FDI)和投资流持续不衰 (完)

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