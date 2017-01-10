东南亚股市：菲律宾股市受外资买盘提振，新加坡股市创14个月最高收位

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 362.09 3.07 +0.85 +3.58 349.57 新加坡 3006.02 24.48 +0.82 +4.35 2880.76 马来西亚 1672.05 4.15 +0.25 +1.85 1641.73 泰国 1572.10 8.02 +0.51 +1.89 1542.94 印尼 5309.92 -6.44 -0.12 +0.25 5296.71 菲律宾 7364.34 88.00 +1.21 +7.66 6840.64 越南 681.07 -1.50 -0.22 +2.44 664.87 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 艾茂林/白云)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。