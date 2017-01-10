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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 18:06 BJT

东南亚股市：菲律宾股市受外资买盘提振，新加坡股市创14个月最高收位

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   362.09     3.07   +0.85   +3.58   349.57
    新加坡                     3006.02    24.48   +0.82   +4.35  2880.76
    马来西亚                  1672.05     4.15   +0.25   +1.85  1641.73
    泰国                      1572.10     8.02   +0.51   +1.89  1542.94
    印尼                      5309.92    -6.44   -0.12   +0.25  5296.71
    菲律宾                     7364.34    88.00   +1.21   +7.66  6840.64
    越南                        681.07    -1.50   -0.22   +2.44   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 艾茂林/白云)
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