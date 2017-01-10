马来西亚期市：棕榈油期货收低，因政府数据显示库存高于预期

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡1月10日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低近1%，回吐稍早涨幅，午间政府公布的报告显示，棕榈油库存高于预期。
指标3月棕榈油期货 跌0.96%，报每吨3,082马币(689美元)。
成交量为65,275口。
一位期货交易商称，稍早棕榈油市场因出口增加而上涨，但马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布数据显示12月结转库存增加后，棕榈油价格下跌。
MPOB数据显示，12月月底库存意外升至167万吨，同时产量跌幅高于预期，较11月减少6.4%至147万吨。
但12月出口较前月减少7.5%。
CBOT-3月豆油期货 跌0.7%，大商所5月豆油合约 涨0.9%。
大商所5月棕榈油合约 升1.3%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。