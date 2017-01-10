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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 19:19 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，因政府数据显示库存高于预期

路透吉隆坡1月10日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低近1%，回吐稍早涨幅，午间政府公布的报告显示，棕榈油库存高于预期。

指标3月棕榈油期货 跌0.96%，报每吨3,082马币(689美元)。

成交量为65,275口。

一位期货交易商称，稍早棕榈油市场因出口增加而上涨，但马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布数据显示12月结转库存增加后，棕榈油价格下跌。

MPOB数据显示，12月月底库存意外升至167万吨，同时产量跌幅高于预期，较11月减少6.4%至147万吨。

但12月出口较前月减少7.5%。

CBOT-3月豆油期货 跌0.7%，大商所5月豆油合约 涨0.9%。

大商所5月棕榈油合约 升1.3%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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