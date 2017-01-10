国际油市：亚洲柴油现货价差上升，受越南现货需求支撑

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡1月10日 - 亚洲柴油现货价差周二改善，交易商指因受越南现货需求支撑，同时供应中断料将抑制库存。
行业消息人士称，越南Saigon Petro从一家贸易商手中买入1万吨含硫500ppm柴油，船期为2月22至26日，价格为较新加坡报价每桶升水1.70美元。
消息人士称，越南最大石油进口商Petrolimex亦进入现货市场，寻求10.5万吨船期为2月的柴油。
交易商称，柴油供应料从3月起紧俏，届时本地区炼厂将开始进行维护。
交易消息人士称，韩国最大炼厂SK能源将在今年上半年关闭第二个炼油装置以进行维护，这或将抑制柴油供应。
而行业消息人士还表示，S-Oil将在4月关闭其一号渣油加氢脱硫装置(RHDS)和一座凝析油裂化装置(CFU)，以进行维护。
新加坡现货市场上，成交五笔柴油交易，未达成航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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