国际油市：亚洲柴油现货价差上升，受越南现货需求支撑

路透新加坡1月10日 - 亚洲柴油现货价差周二改善，交易商指因受越南现货需求支撑，同时供应中断料将抑制库存。

行业消息人士称，越南Saigon Petro从一家贸易商手中买入1万吨含硫500ppm柴油，船期为2月22至26日，价格为较新加坡报价每桶升水1.70美元。

消息人士称，越南最大石油进口商Petrolimex亦进入现货市场，寻求10.5万吨船期为2月的柴油。

交易商称，柴油供应料从3月起紧俏，届时本地区炼厂将开始进行维护。

交易消息人士称，韩国最大炼厂SK能源将在今年上半年关闭第二个炼油装置以进行维护，这或将抑制柴油供应。

而行业消息人士还表示，S-Oil将在4月关闭其一号渣油加氢脱硫装置(RHDS)和一座凝析油裂化装置(CFU)，以进行维护。

新加坡现货市场上，成交五笔柴油交易，未达成航煤交易。(完)

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