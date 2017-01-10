国际油市：亚洲燃料油现货价差和近月跨月价差的升水双双缩窄

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透新加坡1月10日 - 亚洲燃料油现货价差和近月跨月价差的升水周二缩窄，交易消息人士称因中国农历新年前需求减少。
“自年初以来，大多数人都对即期仓位获利了结，所以需求开始在假期前再度放缓，”一位在新加坡的交易员表示，指的是1月28日和29日的假期。
普氏窗口中卖家激进的报价和较弱的买兴，周二将380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF的升水压缩至每吨较新加坡报价升水1.24美元，为11月28日以来最低升水。
周二普氏窗口仅有两笔现货交易，为今年迄今最少。消息人士称BP以每吨较新加坡报价升水1美元和1.50美元的价格，从中石油购入4万吨380-cst燃料油。
相比之下，自年初以来市场每天成交数平均为五笔，成交量平均为10万吨。
互换市场上，380-cst燃料油近月跨月价差跌至两周低点每吨2.50美元，较前一日下跌0.50美元。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。