国际油市：亚洲燃料油现货价差和近月跨月价差的升水双双缩窄

路透新加坡1月10日 - 亚洲燃料油现货价差和近月跨月价差的升水周二缩窄，交易消息人士称因中国农历新年前需求减少。

“自年初以来，大多数人都对即期仓位获利了结，所以需求开始在假期前再度放缓，”一位在新加坡的交易员表示，指的是1月28日和29日的假期。

普氏窗口中卖家激进的报价和较弱的买兴，周二将380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF的升水压缩至每吨较新加坡报价升水1.24美元，为11月28日以来最低升水。

周二普氏窗口仅有两笔现货交易，为今年迄今最少。消息人士称BP以每吨较新加坡报价升水1美元和1.50美元的价格，从中石油购入4万吨380-cst燃料油。

相比之下，自年初以来市场每天成交数平均为五笔，成交量平均为10万吨。

互换市场上，380-cst燃料油近月跨月价差跌至两周低点每吨2.50美元，较前一日下跌0.50美元。(完)

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