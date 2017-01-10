国际油市：亚洲石脑油裂解价差连六日上升，因受需求强劲支撑

路透新加坡1月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第六个交易日上涨，升至近九个半月高位每吨93.45美元，因受需求强劲支撑。

台塑石化希望在截至1月11日的招标中买入2月下半月的石脑油，目的地为麦寮。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)已买入约7.5万吨2月下半月船期的石脑油，在成本加运费(C&F)基础上较日本报价至少每吨升水1美元。

交易商称，由于替代石脑油的液化石油气(LPG)供应较少，买家除了依赖石脑油外，可选择方案有限。

2月从欧洲运往亚洲的石脑油数量料低于1月，1月时数量为150万吨。

亚洲汽油裂解价差连续第四个交易日下跌，触及近三周低位每桶9.76美元，反映西方市场基本面较差。

将汽油从欧洲运往美国的行动亦放缓。

新加坡现货市场上，达成两笔汽油交易以及一笔石脑油交易。(完)

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