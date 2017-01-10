美国热股：威朗制药以8.2亿美元出售旗下Dendreon给中国三胞集团

标题新闻：料联储今年稍后开始缩表，最初设定的公债再投资上限为80亿美元，MBS为40亿-摩根大通
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路透1月10日 - 加拿大威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 表示，其关系机构将会出售旗下Dendreon癌症业务给中国的三胞集团，作价8.199亿美元，这家制药商持续出脱非核心资产以偿还债务。
此外，法国化妆品集团欧莱雅(L'Oreal) 将以13亿美元现金，从威朗制药手中收购三个专业护肤品牌。
威朗制药在美国上市的股票周一收报15.35美元，周二早盘暴涨10.4%，报16.95美元。(完)
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英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。