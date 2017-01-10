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市场报道 | 2017年 1月 10日 星期二 22:48 BJT

美国热股：威朗制药以8.2亿美元出售旗下Dendreon给中国三胞集团

路透1月10日 - 加拿大威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 表示，其关系机构将会出售旗下Dendreon癌症业务给中国的三胞集团，作价8.199亿美元，这家制药商持续出脱非核心资产以偿还债务。

此外，法国化妆品集团欧莱雅(L'Oreal) 将以13亿美元现金，从威朗制药手中收购三个专业护肤品牌。

威朗制药在美国上市的股票周一收报15.35美元，周二早盘暴涨10.4%，报16.95美元。(完) 　　
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