欧元债市：公债收益率下跌，政治疑虑盖过发债预期的影响

路透伦敦1月10日 - 欧元区公债收益率周二下跌，因对英国面临“硬退欧”风险及其他主要欧洲经济体的选举前景不确定性，盖过了通胀和供应预期的影响。

自今年年初以来，欧元区公债收益率持续上涨，因经济数据强劲提升了对经济增长和通胀的预期。1月通常为发债比较集中的月份，这种前景也推升收益率，因投资者为新债标售做准备。

但在英国首相特雷莎梅的讲话助燃对“硬退欧”、没有获得欧盟单一市场准入的预期，并增加了对避险资产的需求，一些公债收益率上涨之势被逆转。

“英退定于3月份触发，这只是个前奏，也提醒人们法国和意大利大选等其他风险事件，”荷兰安智银行策略师Martin van Vliet称。

市场担心，在去年6月英国公投退欧后，类似的反建制人气可能导致今年的大选中反欧盟候选人获胜。

欧元区前三大经济体德国、法国和意大利将在今年举行大选。

此类担忧有望推动针对欧元区公债等避险资产的需求。

在德国发售10年期通膨保值公债后，德国10年期公债收益率 跌2个基点至0.27%，脱离周一所及三周高点0.325%。

荷兰和奥地利标售30年期公债，对二级市场没有造成明显影响。

德国周三将标售50亿欧元10年期指标债。

除了葡萄牙公债收益率外，多数欧元区10年期公债收益率下跌约2-4个基点。葡萄牙10年期公债收益率上升3个基点，此前IFR报告，葡萄牙聘请银行安排10年期公债发售。(完)

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